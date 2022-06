La Gazzetta dello Sport lo scrive in modo chiaro: Inter e Paulo Dybala hanno raggiunto una base d'accordo. Nel vertice di ieri in sede tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'argentino, stretta di mano virtuale: stipendio base da 6 milioni netti a stagione, più bonus per arrivare fino a quota 7 di cui una parte, la metà circa, facilmente raggiungibili. Tre anni più uno o quattro. Ed è da confermare il fatto che al giocatore possa venir riconosciuto un bonus alla firma.

Al tavolo erano presenti Antun, Marotta, Ausilio, De Vecchi (intermediario vicino a Dybala), Novel ( l’uomo che si occupa delle sponsorizzazioni della Joya), l'intermediario Petralito. Poi anche un incontro con zanetti e Inzaghi. "L’inizio del vertice non è stato proprio in discesa - racconta la Gazzetta -. Perché i numeri chiesti da Antun non andavano a genio ai dirigenti nerazzurri, numeri di cui lo stesso Antun era per la verità già al corrente da settimane: non è ieri che l’Inter ha sottoposto per la prima volta l’offerta a Dybala. Ecco perché sono volate anche parole grosse, a un certo punto del meeting: c’è pure chi ha avuto paura che il tavolo saltasse. Ma poi la diplomazia ha avuto la meglio. E la salita è presto diventa discesa, favorita dal lavoro di tutti i partecipanti. Tanto che alla fine entrambe le parti in causa, Dybala e l’Inter, hanno fatto filtrare un “grande ottimismo” sulla definizione della trattativa".