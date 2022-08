LUKAKU - Ridurre le difficoltà di Lukaku alla sola condizione atletica sarebbe riduttivo. Siamo intorno al 70% dei suoi parametri top, il tempo per accelerare non è troppo: anche con Conte, alla sua prima stagione in nerazzurro, soffrì all’inizio prima di esplodere. Ma qui c’è probabilmente anche altro. Perché Inzaghi ancora non è riuscito a inserire Lukaku dentro la sua idea di gioco.

Analisi del ko di Roma della Gazzetta dello Sport , che evidenzia cinque "spine" per Simone Inzaghi. Cinque situazioni da risolvere per far ripartire l'Inter dopo il primo stop della stagione, arrivato già alla terza di campionato.

LE SCELTE A CENTROCAMPO - La scelta di Gagliardini al posto di Calhanoglu è stata la più discussa. E dalle rotazioni delle mezzali di centrocampo, Inzaghi ha di fatto eliminato Asllani: lo stesso tecnico ha detto di vederlo solo come vice Brozovic. Mossa un po’ sorprendente.

DAL DERBY ALL’OLIMPICO - Con le sostituzioni il rapporto di Inzaghi è complicato. Verrebbe da dire che...«è uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare». Non ha convinto il doppio cambio Lukaku-Dumfries a Roma come non convinse l'ormai famoso doppio cambio Perisic-Calhanoglu nel derby di ritorno della passata stagione.

IL DOPO PERISIC - Perisic non c’è più e mai come a Roma l’Inter se n’è accorta. Adesso Inzaghi ha un’urgenza: recuperare ad alti livelli Gosens. Il tedesco è smarrito, non è più lui. E il problema non è fisico, almeno non più. Ha saltato un anno intero, ma ora i parametri sono ok. Il nodo è mentale, psicologico. Robin ha perso fiducia.