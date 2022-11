L'Inter è pronta a blindare Milan Skriniar, mentre per i giocatori over 30 in scadenza a giugno 2023 c'è ancora tempo di riflettere e prendere eventuali decisioni. A partire da Edin Dzeko. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante bosniaco si sta meritando sul campo un nuovo contratto, anche se resta affascinato da un finale di carriere negli Usa. Al momento però non è stata impostata alcuna trattativa, possibile che se ne parli in primavera, basandosi anche sul suo stato di forma e sul rendimento.