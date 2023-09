Archiviato l'amaro debutto in Champions League con il pari di San Sebastian, l'Inter è pronta a rituffarsi sul campionato con l'obiettivo di conservare il primo posto in classifica. Nell'allenamento di oggi hanno svolto lavoro personalizzato sia Calhanoglu che Cuadrado: contro l'Empoli, secondo Gazzetta.it, è quindi pronto l'esordio da titolare di Frattesi (con Mkhitaryan in cabina di regia), mentre Darmian, Dimarco e Thuram dovrebbero tornare in campo dal 1' dopo l'iniziale esclusione di mercoledì sera. Ancora out Sensi.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

