Nel secondo tempo di Inter-Atalanta hanno lasciato il campo in anticipo Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, sostituiti a causa di due affaticamenti muscolari: per il difensore si tratta di un affaticamento al soleo della gamba destra, mentre il turco ha accusato un affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra.

Entrambi - riporta oggi La Gazzetta della Sport - risponderanno alle rispettive convocazioni, "ma potrebbero tornare presto a casa". Discorso diverso per Nicolò Barella, non convocato dall'Italia per un'operazione al naso in agenda da tempo: il centrocampista sardo, ieri protagonista nel poker all'Atalanta con il golazo del raddoppio, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Monza del dopo sosta.

