Cesar Azpilicueta si appresta a diventare un calciatore dell'Inter. L'esperto terzino spagnolo in uscita dal Chelsea, secondo la Gazzetta dello Sport, ha chiesto al suo attuale club di risolvere il contratto in scadenza nel giugno del 2024, in quanto vede pochissime prospettive di impiego per la prossima stagione, e con ogni probabilità sarà accontentato. A quel punto, l'iberico firmerà un biennale (oppure un anno più uno, a seconda della volontà di fare scattare il Decreto Crescita) con l'Inter. Nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto.

Nelle intenzioni di Simone Inzaghi, che concorda con la dirigenza sull'arrivo di un giocatore di esperienza come lui, Azpilicueta andrebbe a prendere il posto di Milan Skriniar e alternarsi nel ruolo di marcatore di destra con il giovane Yann Bisseck e con Matteo Darmian.

