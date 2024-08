Marko Arnautovic ha deciso di restare all'Inter anche come quarta punta e l'ha fatto sapere a Inzaghi e ai dirigenti nei confronti avvenuti negli ultimi giorni. Tra l'austriaco e il club nerazzurro non c'è frizione, a differenza di quanto accade invece con Joaquin Correa che si sta impuntando sulle possibili destinazioni. Lo spiega oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando che "la società nerazzurra non ha messo alla porta Arnautovic né il giocatore sta mettendo i bastoni tra le ruote dopo l'arrivo di Taremi" che andrà a togliergli spazio.

Negli ultimi 20 giorni di mercato può succedere di tutto, ma Arnautovic non spinge per lasciare Milano. E per farlo partire l'Inter dovrebbe ricevere "un'offerta particolarmente allettante" che permetterebbe l'affondo su una quarta punta con caratteristiche diverse. L'austriaco è considerato un importante uomo spogliatoio, con il lato fisico legato agli infortuni che rappresenta invece la preoccupazione maggiore. La rosea invita comunque ad essere prudenti perché negli ultimi mesi l'Inter si è guardata intorno: oltre a Gudmundsson, i nerazzurri hanno pensato anche a Konaté del Salisburgo e all'ucraino Vanat della Dinamo Kiev.

