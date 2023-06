Frenata anche piuttosto brusca nella trattativa che dovrebbe condurre Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Come conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport, non c'è accordo tra il giocatore e il club saudita e, di conseguenza, è stallo totale dopo la stretta di mano tra i club che pareva essere il preludio a un addio immediato di Epic a Milano. Niente da fare. Problema economico? Forse. Ma forse no. Perché nel frattempo il Barcellona è tornato a tentare il croato che allora vuole valutare bene le prossime mosse.

"Ma l’Al-Nassr non ha intenzione di arrendersi. E allora la novità è che nella giornata di oggi i dirigenti sauditi saranno a Zagabria, a casa Brozovic, per cercare di convincere personalmente il giocatore. Un faccia a faccia che sarà decisivo, una specie di dentro e fuori. Perché neppure l’Al-Nassr ha voglia di tirare la cosa troppo per le lunghe", confida la Gazzetta.

E cosa ne pensano in Catalogna? "L’Inter è chiaramente con il fiato sospeso per questa situazione. Perché la cessione del croato è considerata finanziariamente strategica. E sì, per i 23 milioni di incasso, ma ancor di più per i 6 milioni di ingaggio che sarebbero risparmiati, passaggio non banale anche in ragione degli aumenti nei contratti che sono stati concessi a Bastoni e Calhanoglu, i cui rinnovi sono già stati completati pure se non ancora ufficializzati. Sulle tracce di Brozovic c’è anche il Barcellona. Xavi ha messo la pazza idea nella testa del croato. Marcelo è affascinato, al punto di mettere in secondo piano l’offerta saudita, che pure è di tre volte superiore dal punto di vista economico (7 i milioni garantiti dalla Catalogna). Il problema è che il club catalano non è in grado di fare operazioni in entrata senza cedere", sottolinea la rosea. Ci sarebbe addirittura l'intreccio con Kessie, finito anche lui nel mirino degli arabi. Trattativa, nel caso, ancora tutta da impostare. Ma i tempi del Barça non coincidono con quelli stretti dell'Inter, che ha bisogno di vendere per dare l'assalto a Frattesi.

