Francesco Acerbi assolto per l'assenza di un "supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale". Insomma, nulla di particolarmente nuovo. E chi è rimasto sorpreso lo è stato perché, in questi giorni, aveva fatto disinformazione, portando a supporto dell'accusa esempi sbagliati nella sostanza e nella forma.

Come ammette la Gazzetta dello Sport, rispetto a casi del passato in cui erano arrivate le fatidiche 10 giornate di squalifica, mancano gli indizi. E il riferimento è a Santini del Padova, squalificato dopo 5 mesi di indagine e testimonianze di un compagno di Mawuli, la vittima. Qui era la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi.

Nel dispositivo di Mastrandrea c’è poi il passaggio che riguarda l'insulto, riconoscendo che "l’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente, dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”". Acerbi, come già fatto in precedenza, ha ammesso di aver inveito verso Juan Jesus, ma non con insulti di stampo razzista. Condotta gravemente antisportiva e due giornate? Perché no come si domanda pure il Napoli? Secondo la Gazzetta, Mastrandrea deve aver pensato è che un’offesa come 'Ti faccio nero' rientri nella consueta dose di insulti tra avversari, generalmente non punita. "Una considerazione che per la gravità del presunto insulto potrebbe comunque apparire generosa", si legge. Ma allora, con questo metro, si dovrebbero fermare le partite già dopo 1 minuto di gioco...

Tutto finito? Secondo la Gazzetta, teoricamente ancora no. L’articolo 102 del Codice di giustizia sportiva sostiene infatti che «il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime». "Chissà che Gravina non voglia dare un altro segnale forte", si domanda la rosea.

