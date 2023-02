Con Milan Skriniar ormai avviato in direzione Parigi e Alessandro Bastoni in trattativa per il rinnovo con l'Inter, il Tottenham vira su un nuovo obiettivo per provare a rinforzare la difesa del futuro. Il nome nuovo accostato agli Spurs è quello di Marc Guehi, classe 2000 del Crystal Palace (che prenderebbe in considerazione solo offerte da 45 milioni di sterline). La notizia è del Daily Mail, che aggiunge alla lista dei sogni dei londinesi anche il profilo di Joško Gvardiol, ben più costosto del giovane collega ivoriano naturalizzato inglese.