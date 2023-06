L'amarezza di un finale deludente per il Bari non ha cancellato quanto di buono ha fatto Sebastiano Esposito in Puglia, nei 6 mesi di prestito trascorsi tra i Galletti. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter pensa di poter ambire alla Serie A sfumata nel recupero della finale playoff a causa del gol di Leonardo Pavoletti e attende una chiamata dal massimo campionato.

Scontato che la punta di Castellammare di Stabia non rimarrà a Milano e improbabile che qualcuno voglia fare un investimento per lui, è preventivabile un nuovo prestito e in tal senso, tra i discorsi per Michael Folorusho, l'Empoli ha chiesto informazioni su Seba al suo agente.

Se questo approccio si trasformerà in qualcosa di più concreto si saprà nei prossimi giorni. Di certo il club toscano, che saluterà l'altro nerazzurro Martin Satriano, può essere la soluzione ideale per Esposito.