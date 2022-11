Alla fine, è il Bayern Monaco a sfatare il tabù Inter riuscendo a battere i nerazzurri in casa per 2-0 nell’ultima giornata del girone C di Champions League. Partita dal valore relativo, considerando che ormai entrambe le squadre avevano già in mente il loro piazzamento in classifica, dove l'Inter nel complesso non sfigura e propone sprazzi interessanti, ma alla fine paga il dazio del maggior tasso tecnico dei bavaresi, che si impongono coi gol di Benjamin Pavard ed Eric Choupo-Moting.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-INTER 2-0

MARCATORI: 32' Pavard, 72' Choupo-Moting

BAYERN MONACO: 26 Ullreich; 40 Mazraoui (66' 42 Musiala), 5 Pavard, 2 Upamecano (46' 19 Davies), 44 Stanisic; 6 Kimmich, 18 Sabitzer; 11 Coman (76' 14 Wanner), 38 Gravenberch, 17 Mané (66' 7 Gnabry); 13 Choupo-Moting (73' 39 Tel).

In panchina: 35 Schenk, 8 Goretzka, 36 Janitzek, 37 Marusic, 46 Ibrahimovic.

Allenatore: Julian Nagelsmann.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij (76' 37 Skriniar) 15 Acerbi; 12 Bellanova, 23 Barella (60' 22 Mkhitaryan), 14 Asllani, 5 Gagliardini (60' 20 Calhanoglu), 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez (60' 9 Dzeko), 11 Correa (76' 45 Carboni).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 32 Dimarco, 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Kružliak (SVK). Assistenti: Hancko - Pozor (SVK). Quarto ufficiale: Ocenáš (SVK). VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Millot (FRA).

Note

Spettatori: 75.000

Ammoniti: Sabitzer (B), Gosens (I), Kimmich (B), Stanisic (B), Carboni (I)

Corner: 4-2

Recupero: 1°T 4', 2°T 3'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI BAYERN MONACO-INTER

93' - Proprio prima del finale, Ulreich nega il gol a Dzeko. Finisce qui: Bayern batte Inter 2-0!

92' - Altra giocata di classe per Dzeko, che poi prende fallo.

91' - Numero di Dzeko per Bellanova, il cui cross viene anticipato da Pavard.

90' - Intervento in ritardo di Carboni su Sabitzer, ammonito il baby argentino. Tre minuti di recupero.

89' - Stanisic trattiene Dzeko e viene ammonito. Poi lo stesso bosniaco disturbato da Pavard non inquadra la porta di testa.

88' - Kimmich trova Davies lasciato solo dalla difesa forse in fuorigioco, il canadese colpisce male di testa.

85' - Ottimo recupero di Skriniar che strappa palla senza fallo a Davies.

84' - Carboni ci mette il cuore, evidentemente, ma annovera a referto tre palle perse su tre tentativi...

80' - Ci prova Wanner, tentativo dal limite dell'area murato da Calhanoglu.

76' - Spazio per Valentin Carboni, che rileva Correa. Entra anche Skriniar per De Vrij. Nel Bayern Wanner, classe 2005, rileva Coman.

75' - Fendente di Gnabry dove Davies non riesce ad arrivare in tempo.

73' - Proprio Choupo-Moting esce, rilevato dal talento Tel.

72' - Siluro di Choupo-Moting, raddoppio del Bayern Monaco! Conclusione potente del camerunese che dopo essersi liberato di Asllani la infila lì dove si annidano le ragnatele, Onana non può nulla.

71' - Azione promettente dell'Inter che diventa però una ripartenza del Bayern con tiro bloccato da Onana, poi Mkhitaryan calcia dalla distanza su assist di Dzeko ma trova pronto Ulreich.

69' - Musiala fa un mezzo slalom in area e calcia, rasoterra che Onana blocca.

67' - Gran volo di Gosens che di testa riesce ad appoggiare su Onana evitando che Gnabry si trovasse davanti alla porta.

66' - Gnabry e Musiala entrano in campo, escono Mané e Mazraoui.

63' - Choupo-Moting segna un gran gol in rovesciata, ma il camerunese si trova ampiamente in fuorigioco.

60' - Scavalcata la mezz'ora, tre cambi per Inzaghi: Dzeko rileva Lautaro, Mkhitaryan prende il posto di Barella e Calhanoglu subentra a Gagliardini.

59' - Brutto contropiede per il Bayern, anestetizzato da Darmian bravo a togliere palla a Mané.

57' - Gioca un po' col fuoco l'Inter, Barella si impantana perdendo palla nella sua area e Onana deve intervenire per togliere la squadra dall'imbarazzo.

57' - Giocata di alta classe di Pavard che anticipa Gosens, evita il corner con una grande corsa e imposta l'azione offensiva.

55' - Bel pallone per Coman che però sbaglia l'assist, Bellanova spazza.

54' - Coman mette in mezzo per Mané che controlla male e calcia peggio, pallone altissimo.

53' - Gagliardini lancia Correa poi attacca lo spazio e calcia debolmente, Ulreich para.

51' - Tiro dalla distanza di Kimmich, Onana accompagna la palla fuori.

50' - Bellanova ferma Barella provando ad arrivare sul pallone di Gosens, ma l'ex Cagliari sbaglia tutto e regala la sfera a Davies.

48' - Lautaro propizia uno strappo dell'Inter, palla a Bellanova atterrato da Kimmich che viene ammonito.

48' - Acerbi svetta sulla punizione di Asllani e segna, ma il fuorigioco è netto.

47' - Gagliardini atterrato in area, punizione interessante per l'Inter.

------

22.06 - Calcio d'inizio della ripresa per il Bayern Monaco: PARTITI!

22.05 - Le due squadre stanno rientrando in campo per la ripresa. Nagelsmann si gioca la carta Alphonso Davies, fuori Upamecano.

-----

49' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo sotto per 1-0, Bayern Monaco avanti grazie al gol di Pavard.