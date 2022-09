"L'Inter vuole chiudere presto la questione relativa al rinnovo di Milan Skriniar". Lo conferma DAZN, che approfondisce il tema relativo alla permanenza del difensore slovacco a Milano. Anche perché c'è sempre il PSG sullo sfondo, pronto ad approfittare di un'eventuale rottura tra il numero 37 e il club nerazzurro. "L'appuntamento tra Skriniar e Inter è fissato al rientro della sosta per le nazionali: in ballo un nuovo contratto da 6,5 milioni di euro a stagione, tetto massimo per i nerazzurri. I francesi tenteranno di nuovo l'affondo con un contratto intorno agli 8 milioni di euro. Nei prossimi giorni il difensore dovrà scegliere il suo futuro", si legge.