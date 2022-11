Giornata di riunioni e riflessioni ieri ad Appiano Gentile dopo la quinta sconfitta nel campionato in corso per l'Inter. "Che sia un problema di mentalità, di presunzione o di personalità, non è facile stabilirlo nemmeno per l’allenatore, che ieri si è confrontato con la squadra anche su questo tema - riporta il Corriere della Sera -. La dirigenza ieri si è confrontata con l’allenatore, come da routine. Ma la frase di lunedì dell’a.d. Marotta («Serve un’analisi approfondita delle troppe sconfitte. Siamo l’Inter») la dice lunga su come è stato incassato il quinto ko in tredici partite: un dato che non ha mai portato alla vittoria dello scudetto, un obiettivo che adesso non è nelle corde e neanche nelle menti nerazzurre. Ma la zona Champions va riconquistata e puntellata, perché l’Inter non può permettersi di rinunciare ai 40 milioni (come minimo) portati dalla qualificazione europea".