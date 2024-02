Piotr Zielinski sta per diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, oggi o al massimo domani, il polacco firmerà il contratto con i nerazzurri fino al 2028. Si trasferirà a parametro zero a Milano dopo non aver rinnovato con il Napoli.

De Laurentiis aveva provato l'ultimo rilancio circa un mese fa, offrendo 5 milioni netti a stagione più una clausola rescissoria da 20 milioni, ma era arrivato il no del giocatore che nell'Inter percepirà meno all'anno (4,5) ma otterrà un bonus alla firma e la possibilità di gestire i diritti di immagine.

