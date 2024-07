Oggi, almeno ufficialmente, parte il mercato estivo e l'Inter scatta con un vantaggio già cospicuo sulle dirette rivali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, Marotta e Ausilio si sono portati molto avanti tesserando a zero Taremi e Zielinski, per i quali manca solo l'ufficialità. L'iraniano va a rinforzare l'attacco che ha perso Sanchez, mentre il polacco sarà l'alternativa a Mkhitaryan dopo gli adii di Sensi e Klaassen.

Colmato con largo anticipo anche il vuoto del vice-Sommer: preso Martinez dal Genoa dopo l'addio alla pista Bento. La scorsa settimana è stato trovato l’accordo con il Genoa (13,5 milioni più 2 di bonus) e, a meno di cambi di programma, lo spagnolo domani sarà a Milano per le visite mediche. Squadra fatta, insomma, secondo il quotidiano romano: doppi ruoli tutti coperti e asticella alzata per le alternative di Inzaghi.

Restano ancora un paio di situazioni in bilico come quelle di Dumfries e Arnautovic. Nel mirino, come eventuali sostituti, Ndoye del Bologna e, ovviamente, Gudmundsson del Genoa (obiettivo complicato secondo il CdS: diversi tasselli devono trovare posto).

Oggi, intanto, ci sarà l’annuncio come nuovo main-sponsor di Betsson, che garantirà 30 milioni (bonus compresi) a stagione.