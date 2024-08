Simone Inzaghi continua a spingere per l'arrivo di Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, l'ormai famoso braccetto mancino che manca all'appello, considerando il ko di Buchanan, seguendo i consigli del tecnico nerazzurro dovrebbe essere proprio lo svizzero che a giugno ha terminato il suo rapporto con il Torino ed è quindi libero a parametro zero.

Come ricorda il quotidiano romano, lo svizzero garantirebbe esperienza in Serie A, abitudine al ruolo e alla difesa a tre e un ingaggio minimo per un solo anno di contratto.

Oaktree assieme e la dirigenza stanno facendo tutte le opportune valutazioni, considerando che la carta d’identità non gioca a favore di Rodriguez, ma per un solo anno magari si potrebbe fare un'eccezione.