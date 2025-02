Le cessioni pesanti e gli arrivi di giocatori esperti a costo zero negli ultimi anni hanno fatto la fortuna dell'Inter, ma gli innesti arrivati in estate stavolta non stanno rispettando le attese. Finora sia Zielinski che Taremi hanno deluso, mentre Martinez, Palacios e Buchanan (per i quali sono stati investiti dei soldi) hanno trovato poco spazio e alcuni di loro sono stati 'prestati' (il difensore e l'esterno) per cercare la svolta. La strategia del club nerazzurro, però, nei prossimi mesi dovrebbe cambiare.

È quanto sostiene il Corriere dello Sport, che partendo dal recente acquisto di Zalewski spiega come l'intenzione della dirigenza sia di cambiare rotta e di abbassare l'età media della squadra, investendo su giovani pronti ma anche futuribili. Vanno letti in quest'ottica soprattutto gli acquisti di Palacios e del polacco strappato alla Roma a gennaio ma anche il colpo Sucic, in arrivo dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più bonus (domani sono in programma le visite mediche). Tradotto, l'Inter del futuro sarà più giovane, "ci saranno diverse entrate e pure diverse uscite con l’obiettivo di conservare la massima competitività - conclude il CorSport -. Ma attenzione che, per riuscirci, dando un occhio a ingaggio e carta d’identità, potrebbe pure essere messo in conto qualche sacrificio importante".

