Torna la Coppa Italia, riecco Josep Martinez tra i pali della porta interista. Lo spagnolo si è comportato benissimo quando chiamato in causa in questa stagione e su di lui c'è grande fiducia da parte di tutto l'ambiente nerazzurro. Peraltro, nel match d'andata fu decisivo su Leao, mentre non potè nulla sul diagonale di Abraham.

L'ex Genoa spera nel passaggio del turno anche perché, probabilmente, per lui significherebbe giocare da titolare anche la finale di Roma in programma il prossimo 14 maggio. Come ricorda il Corsport, il portiere spagnolo in carriera ha già contribuito alla conquista da parte del Lipsia della Coppa di Germania, visto che nella stagione 2021/2022 aveva giocato una partita con la squadra tedesca (contro il Babelsberg) nel secondo turno rimpiazzando capitan Gulacsi tra i pali.

Il tutto considerando che il prossimo anno potrebbe iniziare a diventare più concreto il passaggio di consegne da Sommer, con lo svizzero cha ha un contratto fino al 2026.