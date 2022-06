"Ieri pomeriggio, dopo essere stato in mattinata al funerale della nonna Maria nella parrocchia di San Nicolò (in provincia di Piacenza), il tecnico si è presentato in sede dove è rimasto per oltre tre ore - racconta il quotidiano romano -. Ha seguito da vicino la vicenda Lukaku, ha pianificato le prossime mosse di mercato (meglio cedere Dzeko che Correa per far spazio a Dybala; con l'addio di Skriniar servono Bremer e Milenkovic; Dumfries va difeso a ogni costo; un paio di giovani della Primavera saranno integrati in prima squadra) e ha messo a posto gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto fino al 2024 già definito da una decina di giorni".

Nel frattempo, l'Anderlecht ha chiesto in prestito Esposito e probabilmente lo avrà. Trattative con il Monza per Pirola e Pinamonti (i nerazzurri chiedono 20 milioni). L'estate calda dell'Inter è iniziata da tempo.