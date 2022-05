Mollato Scamacca per le richieste considerate eccessive del Sassuolo, adesso l'Inter crede davvero nel possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano. E - secondo il Corriere dello Sport - è questo il motivo per cui i nerazzurri non hanno ancora chiuso per Dybala: l'ideale per i dirigenti sarebbe portarli entrambi alla corte di Inzaghi, ma al momento uno esclude l'altro e allora il belga è considerato più funzionale dell'argentino. Big Rom sta facendo di tutto per vestire di nuovo il nerazzurro e Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte.

"In viale della Liberazione ufficialmente considerano il ritorno di Romelu una suggestione per tre motivi: 1) guadagna 12 milioni più 3 di bonus; 2) è stato pagato neppure 12 mesi fa 113 milioni di euro; 3) il Chelsea ha una nuova proprietà che difficilmente darà via, per giunta in prestito e alla società che ha incassato dalla sua partenza una montagna di soldi, un elemento a bilancio per poco meno di un centinaio di milioni - si legge sul Corsport -. Gettata acqua sul fuoco dei facili entusiasmi, Marotta e Ausilio sanno bene tre cose: 1) Lukaku vuole a tutti i costi tornare in Italia (anzi, a Milano) perché si è pentito di essersene andato; 2) il rapporto tra il gigante belga e Tuchel è rotto e i due non possono convivere nello stesso spogliatoio; 3) Big Rom sa essere molto convincente quando si mette in testa una cosa. Ricordate come ha forzato l'addio allo United e poi all'Inter?".