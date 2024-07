Alessandro Buongiorno ha preso la sua decisione. Il difensore del Torino ha, secondo il Corriere dello Sport, sciolto le ultime riserve sul Napoli. Antonio Conte, appena approdato a Napoli, "gli vuole affidare le chiavi della difesa" e il giocatore che aveva dato la parola al Napoli, non ha voluto rovinare una trattativa che durava da settimane "per un semplice sondaggio" - come lo ha definito il quotidiano romano dell'Inter, che avrebbe "comunque impiegato più tempo per intavolare la trattativa sia con il Torino che con il giocatore".

I partenopei hanno offerto uno stipendio nettamente superiore a quello che percepisce oggi all'attuale difensore dei granata, e a Cairo 35 milioni più 5 di eventuali bonus, numeri che farebbero di Buongiorno uno degli acquisti più cari della storia del Napoli. "Già nella notte tra giovedì e venerdì, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva ricevuto l’ok definivo da parte di Beppe Riso - si legge -. Ora sono impegnati nel rush finale, nei dettagli da sistemare all'interno del lungo contratto che il difensore dovrà firmare davanti a De Laurentiis". Intanto si lavora per far sottoscrivere al classe '99 un quinquennale: da limare gli ultimi dettagli tra cui l'inserimento o meno di una clausola rescissoria, piuttosto alta, esercitabile dopo 3 anni. Poi sarà il tempo delle visite mediche e della firma.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!