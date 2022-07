"In attesa della cessione di Skriniar, scatta l’assalto a Bremer". Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter si è definitivamente mossa per il brasiliano "con una sorta di manovra a tenaglia - si legge -. Prima, nel pomeriggio, Busardò, il rappresentante del giocatore, ha incontrato la coppia Vagnati-Moretti, ovvero i due dirigenti del Torino giunti in delegazione a Milano per alcuni appuntamenti di mercato. E il confronto è servito per ribadire come Bremer voglia solo l’Inter e che non prenderà in considerazione altre sistemazioni. Poi, quasi come se fosse un’inevitabile conseguenza, in serata, il ds granata si è seduto a tavola per cena con Ausilio. Ed, evidentemente, è stata l’occasione per tornare a parlare di numeri. Stavolta in maniera diretta, dopo che i primi contatti tra le società erano avvenuti a distanza".