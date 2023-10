"L'Inter è il mio sogno", aveva detto Bento in estate quando il suo nome era stato accostato al club nerazzurro. E il profilo del portiere brasiliano non è mai passato di moda dalle parti di viale della Liberazione come conferma stamattina il Corriere dello Sport. Quello di Bento può essere il prospetto da accostare a Sommer il prossimo anno considerando anche l'età anagrafica dello svizzero.

"La società nerazzurra, infatti, è convinta che possa raccogliere l’eredità di Julio Cesar, per il passaporto, ma anche di Onana, per l’abilità con i piedi e la visione di gioco - si legge -. E’ già deciso, insomma, che nei prossimi mesi scatterà un nuovo assalto. Potrebbe accadere già a dicembre, ma con la prospettiva di perfezionare lo sbarco in nerazzurro la prossima estate. Oppure, verrà tutto rimandato a primavera, ma con il medesimo orizzonte temporale. L’operazione è complessa, perché, se l’Athletico Paranaense ha bloccato tutto ad agosto, probabilmente sarà più disponibile in vista della prossima stagione – sarebbe scappata una promessa allo stesso Bento - ma le richieste rischiano di essere particolarmente corpose. Tanto più che nel contratto del portiere, in scadenza soltanto nel dicembre 2026, è inserita una clausola di uscita da 60 milioni di euro".

Dopo il problema muscolare subito ad agosto, Bento è tornato protagonista a ottobre, mettendo nel mirino quella convocazione dalla Seleçao arrivata e poi sfumata proprio per l'infortunio.