Oggi, 9 marzo 2023, è un giorno speciale per l'Inter e tutti i suoi tifosi. Il club festeggia i suoi 115 anni di storia, di trionfi, di emozioni, di delusioni e di gioie incontrollabili. E lo fa attraverso diverse iniziative che coinvolgono il popolo interista in tutto il mondo. E in una giornata come questa, il capitano Lautaro Martinez ha voluto omaggiare la sua squadra con un video diffuso sui social, in cui sulle note di 'Pazza Inter' racconta a sua volta le emozioni, le gioie, i gol e i momenti belli vissuti da quando veste la maglia nerazzurra, sin dal giorno della firma del contratto nell'estate 2018. A completamento del post, gli hashtag assai in uso in queste ore: #buoncompleannointer e #115.