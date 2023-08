Benjamin Pavard volerà oggi a Milano dopo che Inter e Bayern Monaco hanno sistemato gli ultimi dettagli della trattativa per il suo passaggio in nerazzurro: ai bavaresi, conferma la Bild, andranno 30 milioni di euro più tre di bonus. L'affare, in stand-by da qualche giorno, si è sbloccato ieri dopo una telefonata tra gli amministratori delegati dei due club, Jan-Christian Dreesen e Beppe Marotta.

