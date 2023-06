Il capitano del Manchester City Ilkay Gundogan si espone ai microfoni dei canali ufficiali UEFA parlando della finale di sabato di Champions League contro l'Inter, il possibile ultimo tassello per completare il Treble per gli uomini di Pep Guardiola. Una partita che Gundogan giocherà nella sua terra d'origine: "La Turchia è la patria dei miei genitori, quindi poter giocare lì questa finale mi rende incredibilmente orgoglioso. I miei cari non vedono l'ora e sono impazienti e, ovviamente, anch'io non vedo l'ora. Abbiamo qualità incredibili all'interno della squadra. Abbiamo giocatori straordinari. Abbiamo anche un allenatore straordinario che ci sfida costantemente a livello tattico, che ci porta sempre al livello successivo e che ha tutte le soluzioni ai nostri problemi. Penso che al momento non ci sia desiderio più grande di questo per la nostra squadra e il nostro club. Non c'è niente che vogliamo di più che vincere questa Champions League".

Dalle parole del centrocampista tedesco si evince comunque grande rispetto per l'Inter: "Non sono arrivati in finale per caso. Questa squadra ha grandi qualità, anche se non è bastato per vincere il campionato quest'anno. Ma hanno appena vinto la coppa nazionale. Questa è una squadra che sa come vincere trofei. Sono molto aggressivi nel modo in cui giocano. Possono magari essere più concentrati sulla parte difensiva, ma hanno anche eccellenti qualità offensive. È una squadra molto stabile. Di solito non prende molti gol, quindi non sarà facile. Sappiamo che probabilmente saranno felici di lasciarci la palla, e starà a noi sfruttare le occasioni al meglio. Servirà attenzione ai contrattacchi, dobbiamo essere molto vigili. Soprattutto in finale, può succedere di tutto. Quindi dobbiamo essere molto concentrati".

