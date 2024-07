Mason Greenwood verso la Lazio può avere ripercussioni sul mercato dell'Inter. L'inglese era in trattative con il Marsiglia ma alla fine l'operazione, salvo ripensamenti, non si farà. E come anticipato ieri (LEGGI QUI) la prima alternativa indicata da Roberto De Zerbi è Valentin Carboni, attualmente impegnato con l'Argentina nella Copa America '24 negli USA.

In tal senso, prende inevitabilmente piede il discorso che porterebbe il gioiello nerazzurro classe 2005 in Ligue 1 e come evidenziato da Fabrizio Romano su X la trattativa tra le parti proseguirà la prossima settimana con una serie di incontri già programmati. La richiesta dell'Inter è di oltre 30 milioni, quindi servirà discutere per trovare una quadra.