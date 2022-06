Robin Gosens è pronto a scommettere su se stesso con l'obiettivo di riprendersi un posto nella Nazionale tedesca in vista di Qatar 2022, il Mondiale in programma eccezionalmente da novembre a dicembre. Per farlo sarà necessario trovare quella continuità che, anche a causa dell'infortunio più brutto della sua carriera, non ha mai avuto nella scorsa stagione: "Ho avuto una conversazione con il ct Hansi Flick in cui mi ha ribadito che all'Inter devo mettere minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo. Allo stesso tempo, mi ha spiegato che la porta (per la convocazione, ndr) è più aperta per me se gioco regolarmente. E' tutto nelle mie mani, il mio obiettivo e il mio sogno è prendere parte alla Coppa del Mondo", le sue parole a RP.