Florent Ghisolfi, ds della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Genoa. Inevitabile la domanda su Davide Frattesi, che lo stesso Ghisolfi aveva definito 'figlio di Roma': "Capisci che non voglio parlare di giocatori di altre squadre, anche se sono figli di Roma. E' importante la partita di questa sera contro il Genoa, che non ha mai perso in trasferta con Vieira e noi abbiamo fatto cinque vittorie consecutive in casa".

