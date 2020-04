Via via stanno scomparendo i dubbi sul riscatto di Stefano Sensi. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante un'annata segnata dai tanti infortuni, l'Inter intende confermare il patto con il Sassuolo e tenere a Milano il centrocampista. D'altronde - come ricorda sempre la rosea -, l'Inter migliore di Conte si è vista proprio con in campo il numero 12: in particolare, va ricordata l'ora al Camp Nou in Champions, quando i nerazzurri tennero sotto scacco il Barcellona.

Per riscattare il centrocampista, Marotta dovrà sborsare 20 milioni. Però, in considerazione dell'emergenza sanitaria che farà ritoccare al ribasso i prezzi del mercato, non è da escludere che i due club rinegozino il prezzo oppure le modalità, magari dilazionando i pagamenti o trovando altri escamotage per alleggerire l’affare, senza metterlo in dubbio.

Per il resto, invece, alla ripresa, Conte ritroverà un Sensi finalmente guarito e voglioso di riscatto. Gli acciacchi, ormai, sono alle spalle e, come per tutti i componenti della rosa, anche per lui in vista del futuro sarà programmata una parte del lavoro in modo personalizzato. Senza infortuni, d'altronde, Sensi si è imposto come tra i migliori centrocampisti d'Europa, facendo la felicità anche di Mancini. E sul mercato - avvisa la Gazzetta - magari finirà Vecino, chiuso anche dall'arrivo di Eriksen.