Messi all'Inter si può. La Gazzetta dello Sport lo dice chiaramente: Suning ha la forza economica per portare a Milano la Pulce argentina, che non ha rotto con il Barcellona, ma che non ha neppure ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Un trasferimento in nerazzurro di Leo fra un anno non è impossibile, e il fatto che papà Jorge abbia spostato i suoi affari a Milano è un assist felice. D'altronde, nell'accordo tra Messi e il Barça c'è la possibilità che il numero 10 blaugrana si liberi a zero previo avviso al club entro il 31 maggio.

Le agevolazioni fiscali sono alla base degli spostamenti del padre di Messi, che da anni, assieme al figlio, duellano con la giustizia spagnola. Per quanto riguarda l'Inter, invece, vestire Messi di nerazzurro significherebbe tornare definitivamente nell'Olimpico del calcio sia in campo che a livello di brand. "Con Messi si compra un campione con più di 700 gol nel curriculum ma in realtà ci si mette in casa un’azienda - conferma la Gazzetta -. Capace di farti vincere e di farti guadagnare una montagna di soldi, dal momento che l’argentino porta con sé milioni di tifosi e il tesoro degli sponsor. Ecco perché Suning ci pensa: un’operazione del genere, visto che il 33enne Leo guadagna 50 milioni netti a stagione, va fatta alzando di molto il budget societario. E allora si torna quindi al punto di partenza: è la famiglia Zhang che deve fare il passo, il tempo per prepararsi bene all’assalto c’è".