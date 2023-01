Impegno in Coppa di Francia per il Paris Saint-Germain, vittorioso per 0-7 sul campo del Pays de Cassel. A fine gara, intervista a Bein Sport per Christophe Galtier e c'è spazio anche per il mercato. "Skriniar? Seguo l'attualità. Non posso dire se verrà in inverno, l'estate... Lo abbiamo seguito a lungo e ci abbiamo pensato l'estate scorsa, non l'abbiamo preso. Vedremo se prendere un giocatore per rimpiazzare Sarabia".