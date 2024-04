Sebastian Frey non nasconde la propria ammirazione per l'Inter di oggi in un'intervista pubblicata sul matchday programme di Inter-Empoli. "Questa Inter mi piace tanto perché vedo un progetto vincente e una squadra competitiva - dice -. Ci sono tanti giocatori che mi hanno stupito, credo che Calhanoglu abbia avuto una bellissima evoluzione da quando veste la maglia nerazzurra, ha raggiunto un livello di grande maturità è oggi è uno dei migliori nel suo ruolo. Sommer? È un portiere di grande esperienza, un leader silenzioso che trasmette tanta serenità ai suoi compagni, il reparto difensivo ha grandi numeri ed è merito di tutta la squadra".

"Posso dire - prosegue - di aver avuto il privilegio di indossare la maglia nerazzurra, di giocare per un grande club in cui sono passati grandissimi campioni. Ho vissuto momenti magici...uno di quelli che più mi hanno colpito è stato il boato di San Siro dopo la doppietta di Baggio contro il Real Madrid, un’atmosfera incredibile".