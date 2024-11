Hakan Calhanoglu è tornato in gruppo e, dunque, sarà tra i convocati di Simone Inzaghi per Inter-Venezia di domenica sera, a San Siro. A darne notizia su Instagram è stato lo stesso centrocampista turco, uscito dall'allenamento odierno con una gamba 'segnata' probabilmente da una tacchettata di un compagno. 'First training done', ha scritto a corredo dell'immagine Calha. Il cui recupero dall'infortunio può considerarsi completato, come anticipato ieri dalla nostra redazione (leggi qui).

