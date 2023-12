Nel prepartita di Sampdoria-Lecco, il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo aveva auspicato una risposta da parte del proprio reparto offensivo che sin qui non ha dato il contributo sperato alla causa doriana. A rispondere alla grande all'appello dell'allenatore è Sebastiano Esposito, che si erge ad autentico mattatore della gara contro i blucelesti di Emiliano Bonazzoli. La Samp si impone per 2-0, un successo firmato tutto dall'attaccante di scuola Inter autore di entrambe le reti, ed entrambe di pregevole fattura: la prima al minuto 39, quando, dopo aver strappato palla ad Alessandro Sersanti, fulmina con una conclusione di potenza dalla distanza il portiere dei Manzoniani Umberto Saracco. Rete festeggiata andando proprio da Pirlo per tirargli un po' di strattonate per poi abbracciarlo.

Nella ripresa, la seconda gemma: al 71esimo, Simone Giordano ruba palla a metà campo e lancia un fulmineo contropiede concluso da Esposito con un perfetto tiro a giro da destra che non lascia nuovamente scampo a Saracco. E' la rete che sigilla il match: la Sampdoria dimentica il passo falso di Brescia e sale a quota 19 in classifica, a meno cinque dal Palermo che attualmente occupa l'ultimo piazzamento playoff. E per il ragazzo di Castellammare di Stabia, sotto gli occhi del suo illustre concittadino Fabio Quagliarella, una giornata da incorniciare prima di lasciare il campo al 94esimo al baby Samuel Ntanda-Lukisa.

