La vecchia gloria dell'Inter Karl-Heinz Rummenigge, ora dirigente del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista esclusiva a FcInterNews.it, rammentando il suo celebre passato da attaccante. Considerato uno dei migliori tedeschi di tutti i tempi, Kalle (come era solito essere soprannominato) ha trascorso tre stagioni in maglia nerazzurra nel cuore degli anni '80.

Più di 100 presenze con la Beneamata e 42 reti messe a segno: tutto partì dalla volontà dell'ex patron Ernesto Pellegrini.

"A lui sono grato per avermi portato all'Inter in quel momento. Ancora oggi abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo regolarmente. È stato un grande Presidente. Sono stato in grado di apprendere tanto da lui: ho colto molti insegnamenti che mi sono stati utili nel prosieguo della mia vita".

Se dovesse scegliere il suo gol più bello?

"Quello contro il Rangers in Coppa dei Campioni: un calcio in bicicletta compiuto da posizione impossibile. Sfortunatamente, l'arbitro tedesco Volker Roth lo annullò, forse per gioco pericoloso. Fino ad oggi non sono d'accordo con questa decisione".

Tra quelli "validi", invece, si ricorda la rovesciata con il Torino.

"Certo. Quel calcio a forbice contro i granata è stata sicuramente una delle migliori reti della mia carriera. Tra l'altro, proprio di recente, ho rivisto il gol su YouTube".

Ha segnato in finale di Coppa del Mondo all'Azteca: il momento più bello della sua carriera?

"Diciamo che il periodo migliore è stato quello che ha viaggiato tra il 1980 e il 1985: in quegli anni ho portato a casa i successi più grandi. Sono orgoglioso di aver trascorso una parte di quel tempo giocando per l'Inter".

Si sente ancora con Alessandro Altobelli?

"Continuo a telefonargli regolarmente. Eravamo due straordinari partner d'attacco, penso d'aver trascorso insieme a lui un periodo meraviglioso e ricco di successi. Era un fantastico centravanti, un vero capocannoniere: ho ancora il massimo rispetto per la sua persona".

Oggi al centro dell'attacco nerazzurro c'è Mauro Icardi.

"Una macchina da gol, con grandi qualità ed ottime capacità di rifinitura: lui è oggi quello che Altobelli era all'epoca. È certamente un giocatore molto interessante. Recentemente, tra l'altro, grazie alle sue prestazioni con la maglia dell'Inter si è guadagnato un posto in Nazionale argentina".

Vuole lasciare un messaggio per il classe '93?

"Certo: auguro ad Icardi molti altri gol, in modo che l'Inter possa festeggiare molti più successi in futuro".

