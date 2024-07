L’Inter ha ufficializzato oggi le avversarie dei primi due test pre-campionato in vista dell’inizio della nuova stagione. Come da tradizione i nerazzurri affronteranno il Lugano, mentre l’altra amichevole sarà contro la Pergolettese. Ecco la nota del club:

“L'Inter viaggia di corsa verso l'inizio della stagione 2024/25. I nerazzurri cominceranno la preparazione estiva sabato 13 luglio ad Appiano Gentile. Oltre alle sfide già annunciate contro UD Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea la squadra di Simone Inzaghi sosterrà altri due match amichevoli durante il ritiro presso il BPER Training Centre.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 luglio: di fronte il Lugano, formazione della massima divisione svizzera, nel consueto match che apre l’estate nerazzurra. Lunedì 22 luglio sarà la volta dell’incontro con la Pergolettese, formazione di Serie C.

Entrambi gli incontri non saranno aperti al pubblico”.