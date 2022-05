51' - Gagliardini pesca Dzeko in posizione regolare, il bosniaco va a tu per tu con Silvestri ma fa qualcosa di inconcepibile perdendo la palla.

69' - Samardzic si scontra con Darmian in area nerazzurra, Chiffi fa ampi cenni di proseguire. Il pubblico della Dacia Arena non ci sta...

81' - Soppy protesta per un presunto fallo di Vidal non sanzionato da Chiffi.

92' - Vecino non fa in tempo ad entrare che viene ammonito.

Non è finita. L'Inter risponde al meglio al jab del Milan rifilato alla Fiorentina mettendo al tappeto l'Udinese alla Dacia Arena, un successo per 2-1 che permette ai nerazzurri di ristabilire i due punti di distanza dai rossoneri. Una vittoria importantissima in un match do-or-die, dove la squadra di Simone Inzaghi sembra mettere i sigilli al risultato grazie ai gol di Ivan Perisic e Lautaro Martinez, poi nella ripresa prova a gestire le iniziative friulane sprecando anche una chance ghiottissima per il tris e tenendo bene il punto almeno fino al gol di Ignacio Pussetto che riapre i giochi e regala nuova linfa ai friulani. Qualche minuto di apnea, poi il triplice fischio finale di Chiffi che sancisce la vittoria che vale oro. Esulta la marea nerazzurra arrivata a Udine, esultano i giocatori dell'Inter: serviva ottenere il bottino pieno, il bottino pieno è arrivato. E il messaggio è chiaro: sarà finita solo quando sarà finita. Unica nota stonata, il problema al ginocchio destro rimediato da Nicolò Barella nel finale di partita.

19.08 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.07 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

19.06 - Ci sarà un cambio nell'Udinese: Samardzic rileva Arslan.

INTERVALLO - L'Inter scende in campo con la consapevolezza di dover fare risultato e sin qui risponde al meglio: i nerazzurri, pur a volte non brillando in lucidità, riescono a indirizzare a loro favore il primo tempo di questo match andando al riposo in vantaggio di due reti. Apre Ivan Perisic trovato col mirino da Federico Dimarco su calcio d'angolo solo in area, troppo comoda l'esecuzione di testa a battere Marco Silvestri. Il raddoppio arriva grazie a Lautaro Martinez, che prima sbaglia un rigore assegnato dopo controllo Var mandandolo sul palo, poi grazie al tocco del portiere friulano sana la sua posizione e di testa corregge in porta. Inter che gestisce bene e controlla le folate dei friulani, anche se la guardia va tenuta ancora alta perché comunque la formazione di Gabriele Cioffi è scesa in campo con la faccia cattiva e prova a dare fastidio.

-----

49' pt - Chiffi fischia la fine del primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sull'Udinese, a segno Perisic e Lautaro.

48' pt - Lotta greco-romana tra Molina e Perisic, Chiffi fischia fallo contro il croato che colpisce duramente l'avversario.

47' pt - Contrasto Perez-Lautaro, punizione per l'Inter nella propria metà campo.

45' - Saranno tre i minuti di recupero. Scintille tra Pereyra e Gagliardini, interviene anche Brozovic.

44' - Udogie sfonda a sinistra ma crossa nel vuoto, Perisic di testa appoggia per Handanovic.

42' - Molina prova a servire Pussetto nel varco, palla troppo lunga.

39' - Sul dischetto Lautaro Martinez... PALO POI LAUTARO CORREGGE DI TESTA E SEGNA!!! Il gol è valido per il tocco col braccio di Silvestri!

38' - Chiffi va al Var a rivedere tutto. E poi decide: calcio di rigore per l'Inter e giallo per Pablo Mari.

36' - Proteste veementi dell'Inter per un atterramento in area di Dzeko, che resta a terra: Chiffi ha l'azione davanti e lascia prosguire. Poco prima, ottimo Silvestri su Lautaro.

35' - Inter che ora palleggia in pochi metri, non ci sono spazi. E quando parte bene, Gagliardini serve malissimo Dzeko consegnando palla all'Udinese.

32' - Molina trova Udogie con un cross panoramico, l'esterno friulano non controlla bene con Handanovic che para a terra.

31' - Prova a sfondare Dzeko, Becao riesce a contrastarlo bene poi il bosniaco perde il contatto col pallone.

30' - Deulofeu mette in mezzo per Pussetto, bravo Dimarco a chiudere (forse con fallo dell'avversario). Poi Perez calcia male sul tap-in.

27' - Alza bandiera bianca Success, rilevato da Pussetto.

25' - Success lamenta un problema e si accascia a terra. Le smorfie fanno capire che non ce la fa. Si scalda in tempi record Pussetto.

25' - Lautaro colpisce solo davanti a Silvestri mandando alto, ma il Toro aveva forse capito di essere partito in offside.

23' - Fallo di Gagliardini che contrasta l'uscita di Becao palla al piede.

22' - Inter che ora prova a gestire il pallone.

20' - Rischio sul rinvio di Handanovic, rimedia ancora Brozovic.

19' - Percussione di Pereyra in area interista, l'argentino va a sbattere contro Brozovic che guadagna anche il rinvio dal fondo.

18' - Cross di Dimarco che stavolta imbecca Dzeko, che di testa manda alto.

17' - Dimarco strappa palla a Molina e poi parte in avanti, ignora Dzeko a destra e calcia: palla deviata e poi toccata da Silvestri in corner.

16' - Brozovic lanciato in avanti viene atterrato da Molina, Chiffi risparmia forse un giallo al difensore bianconero.

15' - Lautaro riceve un pallone arrivato da destra, il controllo non è fortunato e Silvestri riesce ad anticiparlo in uscita.

13' - Risposta dell'Udinese: Walace dalla distanza impegna Handanovic che para in due tempi.

IL GOL DI PERISIC: Corner di Dimarco che imbecca il croato praticamente smarcato in area, il colpo di testa non lascia scampo a Silvestri. Per Perisic è il quinto gol segnato all'Udinese in carriera.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!! IVAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN PERIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCC!!

11' - Qualche protesta di Barella, che nota un tocco di mano di Marì sul colpo di testa di De Vrij. Chiffi aspetta, poi lascia proseguire.

10' - Crossa Dimarco, Udogie anticipa Darmian mandando in corner.

9' - Lancio di Barella a ispirare Darmian, fermato da un difensore.

7' - Tre contro tre sprecato da Lautaro, il cui assist per Dzeko è troppo pigro e viene intercettato.

6' - Occasione Udinese: cross di Deulofeu per Success che appoggia per Pereyra. Il Tucuman tira con scarso equilibrio, la palla rimbalza su De Vrij e finisce ad Handanovic.

5' - Gagliardini atterra Success, punizione a metà campo per l'Udinese.

4' - Prova a partire l'Inter, ma il pallone non viene controllato e finisce in fallo laterale.

2' - Dimarco prova a lanciare Perisic, bravo Molina a chiudere in fallo laterale.

----

18.01 - Primo pallone della partita per l'Udinese: PARTITI!

18.00 - Handanovic e Pereyra davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.58 - Entrano in campo le due squadre per il pre-partita.

17.50 - Il riscaldamento è terminato, tra poco calcio d'inizio alla Dacia Arena.

----

