L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries torna a parlare ai microfoni di NOS dal ritiro dell'Olanda: "Tanti giocatori assenti per infortunio? Questo ovviamente è un problema per noi - ha esordito -. Ma ci aspettano due partite importanti e vogliamo vincerle. Sto bene, sono concentrato. Cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Penso sempre a dove posso crescere".

Dumfries ha iniziato a lavorare molto su se stesso anche a livello mentale: "Anche quello fa la differenza, ma molto dipende dall'esperienza. Certe situazioni si imparano con il tempo. In Italia c'è molta tattica, ormai sono alla terza stagione lì e inizio a leggere prima alcune situazioni".

C'è tempo anche per parlare del suo futuro all'Inter: "Sto molto bene lì, è una società fantastica, c'è tanto calore, persone fantastiche in società e tifosi incredibili. Per me è un privilegio giocare nell'Inter, mi sento a casa. Se rinnoverò il contratto? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, sono curioso".

In chiusura l'olandese torna su alcune sue dichiarazioni, in cui si era definito scarso a livello tecnico: "Non mi pento di averlo detto, ma se lo sento dire oggi credo che non sia più vero. Ho lavorato molto su questo, sono arrivato tardi tra i professionisti e sono orgoglioso del lavoro fatto, forse è la cosa di cui sono più orgoglioso", ha concluso.