Denzel Dumfries, esterno dell'Inter e della Nazionale olandese, racconta ai microfoni di Voetbal International com'è stato l'impatto col Qatar, Paese che sta ospitando questi Mondiali: "Come giocatore guardi principalmente alle strutture. Le condizioni di allenamento, l'hotel in cui siamo, gli stadi: questi sono praticamente gli unici posti che vediamo in Qatar. Tutto funziona secondo un programma semplificato. Quando abbiamo un momento libero, camminiamo nel parco dell'hotel fino alla spiaggia. Ovviamente tutto ruota intorno al calcio. E tutte queste strutture sono di prim'ordine. Come ci si aspetterebbe dal più grande torneo di calcio del mondo. L'atmosfera della Coppa del Mondo nasce automaticamente all'interno del gruppo, che ha iniziato a sentirla sin da quando ci siamo qualificati. Le partite internazionali che abbiamo giocato dopo erano già in parte dominate dalla preparazione per la Coppa del Mondo. E dal momento in cui ci siamo riuniti la scorsa settimana, abbiamo automaticamente creato l'atmosfera della Coppa del Mondo. Questo è importante per noi".