Dopo la partita persa ieri contro il Villarreal, l'Inter si ferma per un giorno, l'ultimo di pausa prima dell'inizio degli impegni ufficiali, Il day off servirà anche per smaltire le amarezze della sconfitta contro la squadra di Unai Emery e per incamerare le dovute lezioni in vista del via alle ostilità da tre punti. Domani si torna al lavoro, come ricorda la Gazzetta dello Sport, a carichi alleggeriti come annunciato dal tecnico Simone Inzaghi e con una nota davvero positiva: avere l'infermeria praticamente vuota, unica squadra in tutto il campionato.