Intervistato per il magazine ufficiale della UEFA dedicato a Euro2024, Federico Dimarco ha parlato del calcio di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana alla guida dell'Europeo di Germania, ormai alle porte: "È un calcio molto propositivo, si va forte. Siamo veramente contenti. Ci ha dato delle belle indicazioni che teniamo ovviamente per noi... È un allenatore che insegna tanto, che vuole dare subito un'impronta alla squadra come lo fanno i grandi allenatori", ha detto l'esterno di Simone Inzaghi.

Sulle aspettative e le pressioni:

"Dall’Italia ci si aspetta sempre tanto perché è una Nazionale che ha una storia importante".

