Come ha fatto capire tra le righe Simone Inzaghi in conferenza stampa poco fa, l'idea dell'Inter per quanto riguarda il reparto difensivo è 'uno esce, uno entra'. Ecco perché, stando a quanto filtra da Viale della Liberazione, verrà ceduto solo un giocatore tra Stefan de Vrij e Milan Skriniar, per il quale è già stata rifiutata un'offerta da 60 milioni di euro (del Psg); nessuna sorpresa sul fronte Alessandro Bastoni, che ha detto no alle avance di un top club, respinto anche dalla società.