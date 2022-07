Paris Saint-Germain sempre più vicino a Nordi Mukiele. "Dopo quattro stagioni al Lipsia, Nordi Mukiele potrebbe tornare in Ligue 1 nei prossimi giorni. Il giovane difensore è vicino alla firma per il PSG" si legge su L'Équipe. Un colpo che i tifosi interisti sognano si concluda al più presto nella speranza possa allontanare definitivamente i parigini da Milan Skriniar. Speranze che secondo i colleghi francesi però potrebbero essere vane. L'eventuale ingaggio del difensore del Lipsia potrebbe non bastare al club parigino, intenzionato a continuare ad insistere per il difensore nerazzurro. "Mukiele e Skriniar sono due calciatori diversi. Campos vuole più concorrenza in quella posizione. L'arrivo di Mukiele non significa che il PSG smetterà di spingere per lo slovacco".