Anche il Belgio sono sicuri: Tajon Buchanan è vicinissimo all'Inter. A scriverlo è Sacha Tavolieri, giornalista belga, che sul proprio profilo X fornisce anche alcuni dettagli sulla trattativa: il canadese si trasferirà a Milano dal Bruges per 10 milioni di euro più bonus. Il giocatore ha già l'accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto quinquennale. Sarà duqnue lui il giocatore che dovrà colmare il vuoto lasciato da Juan Cuadrado, che resterà fuori almeno fino ad aprile dopo l'infortunio al tendine d'Achille.

#Clubbrugge finalizing a deal close to 10MEUR + bonus with #InterMilan for Tajon Buchanan. The Canadian got already a personal agreement to join the Neroazzurri. ✍️ Five years contract ready. #mercato #JPL pic.twitter.com/7yFt36RMKT