Quattro sconfitte in 8 partite, due consecutive. Gol segnati: 13. Gol subiti: 13. Bisogna tornare al 2011 per registrare una partenza così deficitaria dell'Inter in campionato, nella stagione iniziata con Gian Piero Gasperini e proseguita con due cambi in panchina e un sesto posto finale. Premesse demoralizzanti, con lo spauracchio del Barcellona in arrivo martedì per quella che rischia di diventare un'ultima chiamata in ottica Champions League.

In tutta franchezza, anche il più pessimista dei tifosi non si sarebbe spinto così in là. Simone Inzaghi sta facendo enorme fatica, perché non ci sono prove o segnali che la squadra gli stia remando contro in una delle pratiche più in uso negli spogliatoi scontenti. Se così fosse, basterebbe sollevarlo dall'incarico per ottenere risultati, come accaduto nel 2010 con Leonardo al posto di Rafa Benitez. Il problema è più serio e la condizione atletica non va più annoverata come il principale.

La partita contro la Roma ha certificato ciò che era nell'aria: questo gruppo è vittima del più classico "vorrei ma non riesco". Ci prova, si lancia all'attacco, va persino in vantaggio ma poi mostra il classico braccino che lo porta a commettere il classico errore banale che ribalta emotivamente l'andamento della gara. È successo nel derby, a Udine e ieri contro i giallorossi: quando sembra andare tutto per il verso giusto, ecco l'episodio contrario che spegne l'entusiasmo e non riesce a riattivare l'anumus pugnandi della squadra.