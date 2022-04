Che cos’è il tempo? Sarà forse una successione di istanti della stessa durata? Un’operazione dell’intelletto, che lo concepisce come un corpo fisico e lo divide in segmenti uguali? Eh, la coscienza interiore: continua, frammentata e indivisibile, brava a compenetrare l’autentica temporalità del nostro vivere. Il tempo dell’Allianz Stadium astrae le contingenze senza neutralità, genera un ordine nella natura degli scontri. La partenza a tutto fuoco della Juventus è un’intuizione dell’istinto, che per poco non graffia con lo stinco di Chiellini che si stampa sulla traversa. Si gioca sul filo dell’imperfezione, in quel continuo fluire che scorre soggetto al divenire. Gambe che ruotano come turbine, nell’ingolfato traffico del centrocampo.

ESSERE IN POTENZA. Deve per forza esistere un unico tempo a contenere la forza motrice di entrambe. Senza i calcoli simultanei d’una coscienza cieca di fronte alla razionalità. Il primo tempo ci fornisce un’indicazione puntuale: la sostanza finisce per identificarsi con l’essere, ma per concepire il divenire occorre che le azioni compiano il natural percorso da pura potenza ad atto. Accade quando il movimento diviene parte integrante della materia, all’origine dell’essere.