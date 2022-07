Il mercato che fa la formazione. Stasera al Paolo Mazza di Ferrara saranno assenti alcuni giocatori che sono al centro di trattative di mercato oppure semplicemente in uscita. La lista è breve ma significativa e il nome più significativo è quello di Milan Skriniar, cercato dal Paris Saint-Germain, anche se lo slovacco è reduce dal problema muscolare subito in Nazionale un mese fa e il suo forfait può essere anche riletto in questa versione. Manca anche Alexis Sanchez, e su questo fronte non sussistono dubbi: il cileno è in uscita, la dirigenza spera che accetti la buonuscita prima possibile e ovviamente Simone Inzaghi non lo considera tra i giocatori arruolabili. Rispetto al Niño Maravilla, Andrea Pinamonti ha già scelto dove giocare, l'Atalanta. Ma i club devono ancora trovare un accordo definitivo, anche se tutto lascia intendere che manchi poco alla felice conclusione della trattativa a meno di inserimenti pesanti nelle prossime ore (Sassuolo, per esempio, una volta ceduto Gianluca Scamacca).