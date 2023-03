Dopo il Porto, passerà ancora dal Portogallo la strada europea dell'Inter: la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela infatti contro il Benfica del grande ex Joao Mario, al termine di un sorteggio nel complesso fortunato per i nerazzurri. Che evitano gli spauracchi internazionali in caso di eventuale semifinale, dove si prospetta una sfida di fascino assoluto contro Milan o Napoli, che si sfideranno nei quarti di finale. L'andata sarà al Da Luz di Lisbona l'11 o il 12 aprile, il ritorno fra una settimana a San Siro.

12.19 - La vincente della semifinale 2 sarà eventuale padrona di casa nella finale di Istanbul

12.17 - Questi gli abbinamenti per le semifinali:

SEMIFINALE 1: Vincente Milan-Napoli/Vincente Benfica-Inter

SEMIFINALE 2: Vincente Real Madrid-Chelsea/Vincente Manchester City-Bayern Monaco

QUARTI DI FINALE

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Manchester City - Bayern Monaco

Milan - Napoli



12.13 - Si comincia!

12.09 - Insieme ad Hamit Altintop, effettuerà i sorteggi anche Patrick Kluivert. Che ricorda il gol decisivo nella vittoria della Coppa Campioni 1995 contro il Milan e comemnta quanto visto sin qui nel torneo: "Tutti meritano di essere qui fra le prime otto; ma se devo dire un nome dico Napoli. Sta dominando il campionato e sta facendo una esperienza importante in Champions, è una bella squadra da vedere".

12.07 - Altintop parla prima dell'inizio dei sorteggi: "A nome della Turchia e della mia gente dico grazie alla UEFA e alla comunità calcistica per il supporto al nostro Paese dopo il terremoto, spero possiate continuare perché per riprenderci servirà tanto tempo. Ci stiamo preparando da tre anni a questo evento, faremo vivere una grande esperienza a tutti in campo e fuori. Spero che la gente possa godere dei monumenti e delle bellezze di Istanbul".